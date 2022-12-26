Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Насср» запланировал медосмотр Криштиану Роналду

«Аль-Насср» запланировал медосмотр Криштиану Роналду
Комментарии

В клубе «Аль-Насср» уверены в скором заключении контракта с португальским форвардом Криштиану Роналду, сообщает CBS Sports.

По информации источника, клуб запланировал медицинский осмотр пятикратного обладателя «Золотого мяча». Сообщается, что переговоры между сторонами продвигаются успешно и близки к завершению.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду может подписать контракт с клубом до 2030 года, согласно которому он два с половиной года будет выступать в качестве игрока, после чего станет послом Саудовской Аравии.

Ранее Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и забил один гол. Роналду выступал в составе сборной Португалии на ЧМ-2022.

Новость по теме
Джорджина Родригес удивила Роналду подарком на Рождество
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022