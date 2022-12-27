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Шаронов: не вижу у «Спартака» цельной и сбалансированной игры в атаке и обороне

Шаронов: не вижу у «Спартака» цельной и сбалансированной игры в атаке и обороне
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Главный тренер хабаровского СКА Роман Шаронов высказался об игре московского «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Работа какого тренера в РПЛ меня привлекает? В «Ростове» я увидел интересные изменения по сравнению с тем, что было, когда мы с ними играли в 2019 году. Больше всего в плане того, как команда атакует — сейчас они пытаются это делать во всех зонах. Атака выстраивается от вратаря, потом переходит в позиционную стадию — в общем, видна работа Карпина.

Также отметил бы Владимира Федотова. Это системный тренер, и его почерк в ЦСКА хорошо заметен, так же, как это было в «Оренбурге» и «Сочи».

Многие восхищаются тренером «Спартака»? Да, восхищаются, но лично я пока не вижу у «Спартака» цельной и сбалансированной игры в атаке и обороне», — приводит слова Шаронова «Матч ТВ».

Напомним, после 17 туров «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на шесть очков.

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