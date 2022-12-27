РФС отклонил апелляцию «Зенита» по решениям по матчу Кубка России со «Спартаком»
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Апелляционный комитет РФС (РФС) отклонил жалобу «Зенита» по решениям КДК по матчу 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.). Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Напомним, за драку в концовке матча на шесть игр Кубка России были дисквалифицированы Малком, Родригао и Вильмар Барриос («Зенит»). Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон («Спартак»).
Помимо этого, оба клуба были оштрафованы. «Зенит» — на 200 тысяч рублей, «Спартак» — на 150 тысяч рублей.
В следующем раунде Фонбет Кубка России «Зениту» предстоит сыграть с ульяновской «Волгой». «Спартак» же встретится с «Локомотивом». Оба противостояния начнутся в конце февраля 2023 года.
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