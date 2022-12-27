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Андрей Аршавин поделился мнением о возможном переходе России в АФК

Андрей Аршавин поделился мнением о возможном переходе России в АФК
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением по поводу возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По мнению экс-спортсмена, нужно заниматься внутренним обустройством российского футбола и «никуда не дёргаться».

«Нужно быть внутри процесса, чтобы знать, что нашим руководителям в кулуарах говорят УЕФА и АФК. Решение будет непростое. Не хотелось бы мне сейчас быть на месте Александра Валерьевича Дюкова. Скорее всего, судя по интервью, они склоняются к переходу.

Я интуитивно никуда бы не дёргался, а спокойно бы занимался устройством нашего внутреннего футбола, российских турниров, развитием молодёжи. Я бы не сосредотачивался на международной повестке, потому что она не лежит в поле футбола, а лежит в поле политики. Как только конфликт разрешится, можно будет принимать какие‑либо решения», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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