Апелляционный комитет оставил в силе решение КДК после драки в матче «Зенит» — «Спартак»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что апелляционный комитет оставил в силе решения КДК по матчу между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.) в Фонбет Кубке России.

«Апелляционный комитет оставил в силе решение КДК по итогам массовой драки в матче «Зенит» — «Спартак». Это решение апелляционного комитета, а не КДК. Все остальные вопросы, касающиеся предмета апелляций, задавайте председателю апелляционного комитета», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

За драку в концовке матча на шесть игр Кубка России были дисквалифицированы Малком, Родригао и Вильмар Барриос («Зенит»). Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон («Спартак»).



Помимо этого, оба клуба были оштрафованы. «Зенит» — на 200 тысяч рублей, «Спартак» — на 150 тысяч рублей.