«Сантос» добавит на клубную эмблему корону в честь Пеле

В новом сезоне «Сантос» будет выступать с обновлённой эмблемой в честь легендарного бразильского футболиста Пеле.
«Корона появится на футболках уже в 2023 году. «Сантос» будет играть с короной на эмблеме, которая будет размещена над щитом и двумя звёздами», — приводит слова президента Совета команды Селсо Жатене Esporte со ссылкой на блог Soul Santista.
Напомним, Пеле выступал за «Сантос» с 1956 по 1974 год. В составе клуба легендарный футболист шесть раз становился чемпионом Бразилии. Также Пеле трижды выигрывал чемпионт мира (1958, 1962, 1970) вместе с национальной командой Бразилии.
Пеле продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Позднее появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. В Бразилии уже начали готовиться к похоронам Пеле.
- 27 декабря 2022
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