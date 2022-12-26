Пеле попрощался с семьёй. Мир футбола молится за Короля. LIVE

Тревожные новости для всех любителей футбола из Бразилии: состояние Короля футбола Пеле ухудшилось. Он уже попрощался с семьёй.
Как сообщает бизнесмен Фрэнк Халид, состояние Пеле критическое. «Пеле, который продолжает находиться в госпитале, попрощался со своей семьёй и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Его семья говорит, что состояние ухудшается всё больше», — написал Халид.
Ранее у Пеле диагностировали генерализованный отёк тела, который включает в себя сердечную недостаточность, а также спутанность сознания, из-за который он не может самостоятельно заботиться о себе. В последние месяцы Пеле провёл химиотерапию, которая, однако, не принесла положительного результата. В данный момент Пеле проходит специальное обследование и сдаёт необходимые анализы, и неизвестно, когда врачи смогут выписать его из больницы. В сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован в апреле 2022 года. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.
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💬 В пятницу, 23 декабря, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с обращением к Пеле. «Пеле, наши мысли с вами. Желаю вам всего наилучшего от всего сердца», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.
🥺 Накануне Пеле встретил Рождество со своей семьёй. Вместе с ним в палате находились его дети и внуки. Дочь Пеле, опубликовавшая эту фотографию, написала: «Ещё одна ночь вместе с ним».
😢 В «Сантосе», где Пеле провёл большую часть карьеры, готовятся к худшему. Там, как стало известно из видео, готовят легенде золотой саркофаг, который украшен изображениями бразильца. Никаких официальных комментариев на этот счёт из клуба не было.
Болельщики предположили, что этот саркофаг установят на домашнем стадионе «Сантоса» «Вилья Белмиро». Там уже появился белый навес, который раньше был на прощании с «Шапекоэнсе».
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