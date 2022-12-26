Пеле попрощался с семьёй. Мир футбола молится за Короля. LIVE

Тревожные новости для всех любителей футбола из Бразилии: состояние Короля футбола Пеле ухудшилось. Он уже попрощался с семьёй.

Как сообщает бизнесмен Фрэнк Халид, состояние Пеле критическое. «Пеле, который продолжает находиться в госпитале, попрощался со своей семьёй и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Его семья говорит, что состояние ухудшается всё больше», — написал Халид.

Ранее у Пеле диагностировали генерализованный отёк тела, который включает в себя сердечную недостаточность, а также спутанность сознания, из-за который он не может самостоятельно заботиться о себе. В последние месяцы Пеле провёл химиотерапию, которая, однако, не принесла положительного результата. В данный момент Пеле проходит специальное обследование и сдаёт необходимые анализы, и неизвестно, когда врачи смогут выписать его из больницы. В сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован в апреле 2022 года. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.



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