«Салернитана» хочет подписать Сарра из «Тоттенхэма»
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«Салернитана» ведёт переговоры с «Тоттенхэмом» о покупке полузащитника Папе Матара Сарра.
«Салернитана», ранее подписавшая контракт с мексиканским голкипером Гильермо Очоа, хочет купить у «Тоттенхэма» Папе Сарра. Появилась информация, что на игрока претендуют ещё несколько клубов, включая «Севилью», однако спортивный директор итальянского клуба Морган де Санктис намерен всерьёз включиться в борьбу. Об этом сообщает Calciomercato.
Сарр принял участие в чемпионате мира — 2022 в составе сборной Сенегала. Игрок вышел на поле в двух встречах. В нынешнем сезоне Сарр не принимал участия в матчах английской Премьер-лиги и тренировался со второй командой. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в € 15 млн.
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