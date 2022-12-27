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Сын Роналду зачислен в академию «Реала»

Сын Роналду зачислен в академию «Реала»
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Криштиану Роналду-младший, сын бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, зачислен в академию мадридского «Реала». Об этом сообщает La Razon. Отметим, что сын португальского спортсмена в 20 матчах среди футболистов до 14 лет забил более 50 голов.

Напомним, Роналду-старший выступал за «сливочных» с 2009 по 2018 год. Сейчас игрок находится без клуба. Роналду находится в статусе свободного агента после того, как его предыдущая команда, «Манчестер Юнайтед», расторгла с ним контракт. Ранее появилась информация, что футболист подпишет контракт с клубом «Аль-Насср» из Саудовской Аравии на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.

Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии:

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