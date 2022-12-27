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Стали известны финансовые детали контракта Криштиану Роналду с «Аль-Нассром»

Стали известны финансовые детали контракта Криштиану Роналду с «Аль-Нассром»
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Португальский нападающий Криштиану Роналду в скором времени пройдёт медицинский осмотр для саудовского клуба «Аль-Насср». Об этом сообщает CBS Sports. По сведениям источника, 37-летний футболист подпишет с новой командой контракт на два года, по которому будет получать за сезон € 70 млн.

Ранее появилась информация, что прибытие Роналду в Саудовской Аравии рассматривают как возможность увеличить свои шансы на проведение чемпионата мира 2030 года. «Аль-Насср» также намерен бесплатно подписать полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, чей контракт с синими истекает в конце сезона.

«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду в ноябре 2022 года. До этого Криштиану в негативной форме высказался о клубе в интервью Пирсу Моргану.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:

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