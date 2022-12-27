Стали известны финансовые детали контракта Криштиану Роналду с «Аль-Нассром»

Португальский нападающий Криштиану Роналду в скором времени пройдёт медицинский осмотр для саудовского клуба «Аль-Насср». Об этом сообщает CBS Sports. По сведениям источника, 37-летний футболист подпишет с новой командой контракт на два года, по которому будет получать за сезон € 70 млн.
Ранее появилась информация, что прибытие Роналду в Саудовской Аравии рассматривают как возможность увеличить свои шансы на проведение чемпионата мира 2030 года. «Аль-Насср» также намерен бесплатно подписать полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, чей контракт с синими истекает в конце сезона.
«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду в ноябре 2022 года. До этого Криштиану в негативной форме высказался о клубе в интервью Пирсу Моргану.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
- 27 декабря 2022
-
16:30
-
16:21
-
16:07
-
16:02
-
15:53
-
15:50
-
15:37
-
15:26
-
15:25
-
15:08
-
14:45
-
14:44
-
14:33
-
14:11
-
14:00
-
13:35
-
13:28
-
13:24
-
13:12
-
12:46
-
12:36
-
12:33
-
12:24
-
12:13
-
11:30
-
11:25
-
11:14
-
11:01
-
10:49
-
10:48
-
10:39
-
10:29
-
10:24
-
10:08
-
10:01