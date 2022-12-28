Николас Ломбертс рассказал историю со взяткой в России

Бывший бельгийский защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился историей из России.



«Напиваться ли я когда-нибудь сильно? Конечно! Помню, я собирался кататься на лыжах с супругой. На следующий день мне нужно было провести за рулём около десяти часов. А за сутки до этого я загулял с друзьями и так напился — всю ночь гуляли. На следующий день мне нужно за руль, а я не могу. В итоге жена вела машину два или три часа. После этому мы остановились на заправке, я купил три ред булла и кое-как смог подменить её за рулём. Но чувствовал себя отвратительно.



Самый крупный штраф в моей жизни? Из-за футбола у меня никогда не было штрафов. Но помню, однажды в Петербурге меня остановил полицейский. Это было в начале моей карьеры в «Зените». Я выпил один бокал. И он, видимо, учуял, что я что-то пил. Он такой: дуй в трубочку. Причём держал он её в метре от моего лица. Я дунул, а он: ха! 2 и 5 промилле. Какого хрена? Я выпил один бокал! А он: нет, ты должен платить! Просил 60 тысяч рублей! Я отвечаю: ты с ума сошёл? Забирай меня в тюрьму. Окей-окей, давай меньше. Сошлись, кажется, на 20 тысячах. Я потом ему сказал: «Теперь ты должен довести меня до дома, потому что может, там за углом твой друг стоит и мне придётся платить снова», – приводит слова Ломбертса Sport24.

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