Газинский: мама разошлась с отцом, когда мне было около пяти. Он, мягко говоря, выпивал

Экс-хавбек «Краснодара» Юрий Газинский признался, что его отец страдал алкоголизмом.



«Отец, мягко говоря, выпивал. Маме было тяжело: двое детей, а отец не помогает, а, скорее, наоборот. Она решила разойтись с ним, когда мне было около пяти лет.



Конечно, он хотел наладить отношения. Но затем переехал к своей матери в Ухту. Умер, когда мне было 18 лет», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.



В данный момент Газинский выступает за «Урал». До этого он выступал за «быков», в составе которых за три предыдущих сезона забил всего лишь четыре мяча.



Полностью интервью с Юрием Газинским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.