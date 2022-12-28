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Газинский: мама разошлась с отцом, когда мне было около пяти. Он, мягко говоря, выпивал

Газинский: мама разошлась с отцом, когда мне было около пяти. Он, мягко говоря, выпивал
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Экс-хавбек «Краснодара» Юрий Газинский признался, что его отец страдал алкоголизмом.

«Отец, мягко говоря, выпивал. Маме было тяжело: двое детей, а отец не помогает, а, скорее, наоборот. Она решила разойтись с ним, когда мне было около пяти лет.

Конечно, он хотел наладить отношения. Но затем переехал к своей матери в Ухту. Умер, когда мне было 18 лет», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

В данный момент Газинский выступает за «Урал». До этого он выступал за «быков», в составе которых за три предыдущих сезона забил всего лишь четыре мяча.

Полностью интервью с Юрием Газинским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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