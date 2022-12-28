«Мам, нужна сгущёнка, чай и тушёнка». Юрий Газинский — о детстве в плохой компании

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский, ныне выступающий за «Урал», рассказал о детских годах в плохой компании.
«Я жил в не самом благополучном районе Комсомольска-на-Амуре. Разговаривали по понятиям. Просто так кого-то оскорбить невозможно. За слова нужно был пояснить. Остался ли у меня жаргон? Когда ты перестаёшь там вариться, то жаргон уходит. Стараюсь эти слова не употреблять, хотя в памяти, конечно, всё сохранилось. Повезло, что меня мать оттуда вытащила. Ну и футбол помог, конечно. У меня всё могло сложиться иначе.
Я приходил домой и говорил: «Мам, мне нужна сгущёнка, чай, тушёнка». Она начала расспрашивать, зачем всё это. Я ответил, что мне пообещали велосипед. Для неё это уже был звоночек. Кто мне мог пообещать велосипед? Это же всё отправляется на зону. Сигареты, чай, тушёнка… Потом, когда я был в начальных классах, к маме пришла классный руководитель и рассказала про меня», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.
- 28 декабря 2022
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