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Фёдоров назвал главную причину провального сезона «Локомотива»

Фёдоров назвал главную причину провального сезона «Локомотива»
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Бывший и. о. главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался по поводу причин провального сезона московской команды. По его мнению, железнодорожники слишком резко провели омоложение состава и сейчас в «Локо» нет единого коллектива.

«В чём главная причина такого провального сезона «Локомотива»? Моё мнение: очень резко омолодились. И самое главное, что бросалось в глаза — нет команды. Да, есть футболисты с неплохими качествами, но не команда. Когда я пришёл, это было видно. Даже сами ребята, особенно те, кто постарше, отмечают — нет единого коллектива. И на тренировках, и в игре очень сложно чего-то добиться при этом.

Ну и неудачный старт надломил команду. Если бы было побольше опытных игроков, которые держат удар… А так, побед не было, результат плохой, и это всё больше давило на ребят. В силу своего возраста ребята не справились психологически», — приводит слова Фёдорова интернет-портал «Реальное время».

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