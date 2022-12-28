Фёдоров назвал главную причину провального сезона «Локомотива»

Бывший и. о. главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался по поводу причин провального сезона московской команды. По его мнению, железнодорожники слишком резко провели омоложение состава и сейчас в «Локо» нет единого коллектива.
«В чём главная причина такого провального сезона «Локомотива»? Моё мнение: очень резко омолодились. И самое главное, что бросалось в глаза — нет команды. Да, есть футболисты с неплохими качествами, но не команда. Когда я пришёл, это было видно. Даже сами ребята, особенно те, кто постарше, отмечают — нет единого коллектива. И на тренировках, и в игре очень сложно чего-то добиться при этом.
Ну и неудачный старт надломил команду. Если бы было побольше опытных игроков, которые держат удар… А так, побед не было, результат плохой, и это всё больше давило на ребят. В силу своего возраста ребята не справились психологически», — приводит слова Фёдорова интернет-портал «Реальное время».
- 28 декабря 2022
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