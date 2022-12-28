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Камоцци не уверен, что «Спартаку» стоит возрождать вторую команду

Камоцци не уверен, что «Спартаку» стоит возрождать вторую команду
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на слухи о возможном возрождении второй команды красно-белых. Итальянец не уверен, что москвичам стоит заниматься возрождением «Спартака-2», ведь игроки оттуда редко попадали в главную команду.

«Не знаю, стоит ли «Спартаку» возрождать свою вторую команду. Если говорить о том, вырастали ли футболисты из «Спартака-2» и переходили потом в основной состав, то могу сказать, что игроки второй команды вызывались в первую только в случае необходимости. Иногда некоторые футболисты основного «Спартака» тренировались с резервистами красно-белых, – приводит слова Камоцци Metaratings.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» пытается найти место для проведения будущих матчей своей второй команды, а также рассматривает подходящие кандидатуры на должность главного тренера.

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