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Кварацхелия отреагировал на слова про то, что он — один из сильнейших игроков Европы

Кварацхелия отреагировал на слова про то, что он — один из сильнейших игроков Европы
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Грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о своих любимых игроках в детстве, а также о статусе одного из лучших футболистов Европы.

«Любимый футболист? Гути. Я всегда наблюдал за ним, мне нравился его стиль игры. Когда я смотрел на него, он был великолепен, но вскоре он закончил карьеру. После этого моим любимым игроком стал Криштиану Роналду.

Я — один из сильнейших игроков Европы? Я всё ещё далёк от этого определения, но сделаю всё возможное, чтобы подтвердить его. Не ожидал, что из Грузии смогу попасть в великую команду. Я мечтал играть за такой клуб, как «Наполи», но мне ещё предстоит пройти долгий путь», — приводит слова Кварацхелии DAZN.

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