Газинский высказался о воспитанниках «Краснодара», которые не смогли заиграть в клубе

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, ныне выступающий за «Урал», высказался о воспитанниках «быков», которые не сумели заиграть в клубе.
«Шапи, Игнатьев и другие ребята хотели играть. У того же Уткина был конкурент Перейра или Кабелла. Тут объективно тяжело. Понятно, что Шапи сложно конкурировать с Вандерсоном. Вот молодым и приходилось искать практику в других командах.
Насколько для «Краснодара» болезненно, когда воспитанники уходят помогать другим командам? Конечно, обидно, ты же столько лет занимаешься их становлением, но «Краснодару» требуется результат. Утя ушёл в аренду, Фомин – в «Уфу». Где-то себя зарекомендовали и потом перешли в другие клубы. В «Краснодаре» у них не было возможности столько играть. Сейчас ситуация изменилась, многие легионеры уехали, и у «Краснодара» появилась возможность больше доверять молодым», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.
- 28 декабря 2022
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