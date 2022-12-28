«Ещё несколько лет было больно вспоминать». Газинский — о вылете сборной России с ЧМ-2018
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Бывший полузащитник сборной России Юрий Газинский рассказал, что игроки национальной команды тяжело перенесли вылет с чемпионата мира — 2018.
«После поражения от Хорватии на ЧМ-2018 было опустошение. Понимали, что есть шанс. Раз удача уже идёт, то можем. Потом зашли в раздевалку, сели, тишина. Ещё несколько лет было прям больно вспоминать. Потом понял, что жизнь на этом не заканчивается», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.
Напомним, сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. В матче 1/4 финала турнира российские футболисты уступили сборной Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти). Хорваты стали серебряными призёрами турнира.
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