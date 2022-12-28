Жиго ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак»

Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго ответил на вопрос, вернётся ли он в стан красно-белых, как в своё время это сделал Квинси Промес.

«С Квинси мы впервые встретились, когда я приехал в «Спартак» 4 года назад. У нас сразу сложились отличные отношения. А когда в прошлом году он вернулся, то мы стали проводить вместе ещё больше времени. Мы с ним всё время смеёмся. Он вообще человек, у которого всегда улыбка на лице и хорошее отношение. Квинси всегда такой, даже на тренировках, всегда с улыбкой на лице. Он вообще забавный парень, и сейчас он рад за меня, потому что знает подробности моей ситуации. Рад за меня, но грустит из-за того, что я ушёл. Такая у футболистов жизнь, но мы ещё увидимся, это точно.

Вернусь ли я в «Спартак»? Хороший вопрос. Я не знаю, вернусь ли в «Спартак», как Квинси. Время покажет», — сказал Самуэль Жиго в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».



Напомним, Жиго перешёл в «Марсель» зимой 2022 года, отыграв в «Спартаке» в аренде до конца прошлого чемпионата. Всего за московский клуб француз провёл 110 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять голевых передач.