Эвра: сказал Марсьялю, что хочу от него больше голов

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о разговоре с французским форвардом «красных дьяволов» Антони Марсьялем после матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (3:0).



«Я доволен Марсьялем, мы разговаривали после матча. Я сказал, что хочу от него больше голов. Также попросил его оставаться в форме. Это действительно важно. Он настроен заботиться о своей физической форме», — приводит слова Эвра Mirror со ссылкой на Amazon Prime.



Напомним, в матче чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» Марсьяль забил гол. Манкунианцы набрали 29 очков и занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (40).

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