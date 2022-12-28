Каттани: хотел сохранить Жиго в «Спартаке». Предлагал ему больше денег, чем выделил Федун
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Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о попытках сохранить в клубе французского защитника Самуэля Жиго. По словам итальянского функционера, он предлагал футболисту даже больше денег, чем выделил тогдашний владелец красно-белых Леонид Федун.
«Я делал всё, чтобы сохранить Жиго не только до конца сезона, но и на большее время. Теперь могу признаться, мы предлагали ему даже свыше того бюджета, который выделил мне мистер Федун. Я пошёл на это, потому что очень хотел сохранить Жиго для команды. Но ответ был такой: «Извините, уже слишком поздно». Ситуация дошла до той точки, когда Самуэль принимал решение не из интересов своей карьеры, а из жизненных обстоятельств», — сказал Каттани в видео на YouTube-канале «Спартака».
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