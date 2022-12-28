Маттиас Сванберг: Синиша Михайлович был единственным в своём роде

Бывший полузащитник «Болоньи» Маттиас Сванберг, ныне выступающий за «Вольфсбург», поделился воспоминаниями о главном тренере итальянского клуба Синише Михайловиче, который скончался от лейкемии.
«Синиша был единственным в своём роде. Я работал с ним три с половиной года и не могу описать, насколько важен его вклад в мою карьеру. Реакция общественности на его смерть ещё больше убедила меня в том, насколько внушительной фигурой он был. Синиша доверял мне и помогал понять, что нужно, чтобы стать профессионалом в своём деле. Никогда не бывает спокойных дней, всегда нужно быть предельно сосредоточенным.
У меня осталась масса воспоминаний о нём. Это было длинное и приятное путешествие. Когда я переехал в Германию, Синиша пожелал мне удачи и сказал, что время, проведённое вместе, было невероятным. Мы расстались как друзья, а не просто как два человека, которые работали вместе», — приводит слова Сванберга Corriere della Sera.
- 28 декабря 2022
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