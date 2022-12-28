Защитник «Динамо» Скопинцев приготовил селёдку под шубой с шефом Ивлевым

Защитник футбольного клуба «Динамо» Москва Дмитрий Скопинцев снялся в новогоднем видеоролике, в котором приготовил селёдку под шубой с известным шеф-поваром России и болельщиком бело-голубых Константином Ивлевым.
Футболист и шеф-повар готовят традиционный салат, используя несколько «секретных ингредиентов», и параллельно с этим обсуждают любовь к финтам и готовке, атмосферу в столичной команде и дедовщину в стане «Динамо», а также подводят итоги сезона бело-голубых.
«Динамо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги в текущем сезоне, набрав 29 очков после 17 сыгранных туров.
25-летний Скопинцев отметился одним забитым мячом в 16 проведённых матчах РПЛ сезона 2022/2023. Также на счету защитника «Динамо» шесть игр в Кубке России.
- 28 декабря 2022
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