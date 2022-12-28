Источник: Илья Лантратов перешёл из «Химок» в «Локомотив»

Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов перешёл в московский «Локомотив». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, «Локомотив» договорился о трансфере 27-летнего вратаря с «Химками». Лантратов подпишет контракт с железнодорожниками в ближайшие дни, после чего отправится в отпуск.
«Химки» получат за игрока минимальную компенсацию и процент от будущей перепродажи.
В текущем сезоне Лантратов сыграл 14 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых пропустил 25 мячей, трижды оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера с «Химками» был рассчитан до лета 2025 года.
«Химки» занимают 15-е место с турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 12 очков после 17 сыгранных матчей. «Локомотив» расположился на 14-й строчке с 13 набранными баллами в 17 играх.
- 28 декабря 2022
-
19:53
-
19:51
-
19:45
-
19:38
-
19:27
-
19:18
-
19:18
-
19:07
-
19:03
-
18:59
-
18:58
-
18:53
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:11
-
18:09
-
17:48
-
17:44
-
17:39
-
17:36
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:15
-
17:08
-
16:51
-
16:46
-
16:44
-
16:35
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:08