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Источник: Илья Лантратов перешёл из «Химок» в «Локомотив»

Источник: Илья Лантратов перешёл из «Химок» в «Локомотив»
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Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов перешёл в московский «Локомотив». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, «Локомотив» договорился о трансфере 27-летнего вратаря с «Химками». Лантратов подпишет контракт с железнодорожниками в ближайшие дни, после чего отправится в отпуск.

«Химки» получат за игрока минимальную компенсацию и процент от будущей перепродажи.

В текущем сезоне Лантратов сыграл 14 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых пропустил 25 мячей, трижды оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера с «Химками» был рассчитан до лета 2025 года.

«Химки» занимают 15-е место с турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 12 очков после 17 сыгранных матчей. «Локомотив» расположился на 14-й строчке с 13 набранными баллами в 17 играх.

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