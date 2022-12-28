Магомед Оздоев забил свой первый гол в чемпионате Турции

Российский полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев забил первый гол в своей карьере в чемпионате Турции по футболу.
30-летний россиянин отличился на шестой минуте матча 16-го тура турецкой Суперлиги, поразив ворота действующего чемпиона Турции, «Трабзонспора». Этот гол стал дебютным для полузащитника, выступающего за «Фатих Карагюмрюк» с лета 2022 года. До этого Оздоев записал на свой счёт две результативные передачи в 13 сыгранных матчах чемпионата Турции.
«Фатих Карагюмрюк» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Суперлиги после 14 сыгранных матчей, набрав 13 очков. «Трабзонспор» расположился на пятом месте с 26 заработанными баллами.
Напомним, Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» из санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента.
- 28 декабря 2022
-
21:26
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:45
-
20:44
-
20:38
-
20:34
-
20:29
-
20:22
-
20:10
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:45
-
19:38
-
19:27
-
19:18
-
19:18
-
19:07
-
19:03
-
18:59
-
18:58
-
18:53
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:11
-
18:09
-
17:48
-
17:44
-
17:39