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Головин отметился результативными действиями в четырех матчах подряд в Лиге 1

Головин отметился результативными действиями в четырех матчах подряд в Лиге 1
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав команды на выездной матч французской Лиги 1 с «Осером», однако в начале второго тайма он появился на поле. На 58-й минуте игрок монегасков Элисс Бен-Сегир забил второй гол своей команды, ему ассистировал Головин.

Россиянин отметился результативными действиями в четырех матчах подряд в Лиге 1.В последних матчах он забил два гола и отдал две результативные передачи — это его рекордная серия в чемпионате Франции.

26-летний Головин сыграл 22 матча за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. В чемпионате Франции российский полузащитник провёл 14 игр, отметившись тремя голами и четырьмя голевыми пасами.

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