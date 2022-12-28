Александр Кокорин рассказал, готов ли он вернуться в Россию

Нападающий кипрского «Ариса» (Лимасол) Александр Кокорин рассказал о том, готов ли он вернуться в Россию.
«Есть ли желание вернуться в Россию? Чтобы играть — нет. Жить? Как сказать… У меня там всё есть: там мои дома, мои квартиры. Мой дом там. Но я пока играю, меня закидывает судьба. Мой дом — Россия, конечно, но пока моя карьера продвигается, я не могу видеть маму, брата так часто, как хочу. Я насладился жизнью в Москве, прожив там 15 лет, может, проживу ещё 15. Но я хочу попутешествовать, пока есть такая возможность», — сказал Кокорин в видео на YouTube канале «Суперлига».
Кокорин выступал в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». Зимой 2021 года футболист стал игроком итальянской «Фиорентины», из которой летом 2022 года перешёл в аренду в «Арис».
- 28 декабря 2022
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