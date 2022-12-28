Кокорин: Паша Техник — самый кринжовый персонаж Медиалиги. Таких не должно быть там
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Нападающий кипрского «Ариса» (Лимасол) Александр Кокорин осудил участие рэперов Паши Техника и Чипинкоса в матчах Медийной футбольной лиги из-за их дурного влияния на детскую аудиторию.
«Я против того, что Паша Техник залетел в Медиалигу, против таких ребят. Он самый кринжовый персонаж, максимально. Пропаганда вот этого всего… Выходить в таком состоянии…
Единственный минус «Броуков» — они считают это нормальным. Но публика детская, а они могут позволить себе выпить, привезти таких персонажей. Рэпер Чипинкос тоже из этой области. Это пропаганда. Не нужно допускать туда таких людей. Алкоголя, запретных веществ… Всего этого должно быть меньше», — сказал Кокорин в видео на YouTube канале «Суперлига».
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