«Килиан, будущее принадлежит тебе. Чемпион — это ты». Фанаты «ПСЖ» посвятили баннер Мбаппе

Болельщики французского «ПСЖ» вывесили баннер в честь нападающего команды Килиана Мбаппе перед матчем 15-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом».
Послание фанатов парижского клуба своему звёздному нападающему гласит: «Килиан, будущее принадлежит тебе. Лучший бомбардир чемпионата мира, настоящий парижанин. Чемпион — это ты».
Матч со «Страсбургом» во французской Лиге 1 — первый для Мбаппе после окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре, где 24-летний форвард вместе со сборной Франции завоевал серебряные медали турнира, уступив в финале национальной команде Аргентины (3:3, 2:4 пен.). Нападающий «ПСЖ» стал лучшим бомбардиром ЧМ, записав на свой счёт восемь голов, в том числе оформив хет-трик в финальной игре с Аргентиной.
Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022:
- 29 декабря 2022
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- 28 декабря 2022
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