Мбаппе ставит «ПСЖ» новые условия. Вовлечены Месси, Неймар и топ-клуб АПЛ

Килиан Мбаппе отказался от отпуска после ЧМ-2022 и вернулся к тренировкам через три дня после финала. Форвард встретился с главным тренером Кристофом Галтье и заявил о желании возобновить занятия как можно скорее, подтвердив, что готов к этому физически и морально.

Мбаппе забил три гола в финале чемпионата мира, но сборная Франции уступила Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти). Можно похвалить Килиана за стремление как можно скорее снова выйти на поле после столь болезненного поражения. Однако за его пределами у 24-летнего футболиста не всё так гладко. Выходки Мбаппе ожидаемо привели к серьёзным последствиям, которые могут оказать отрицательное влияние на клубную карьеру форварда.

«Реал» отказался от попыток подписать Мбаппе

Мадридский «Реал» не планирует покупать Килиана Мбаппе в ближайшее время. По данным Marca, клуб устал от выходок Мбаппе и его окружения. Никто из руководителей «Реала» не считает, что нужно осуществить трансфер Килиана. Президент Флорентино Перес отдаёт приоритет усилению позиций Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса в раздевалке.

«Нет, я не устал от слухов про Мбаппе. Но я на самом деле ничего не читаю об этом! У нас большое будущее с Винисиусом и Родриго. Это топ-игроки, которые могут выиграть «Золотой мяч», – сказал Перес перед стартом ЧМ.

Позиция президента «Реала» не изменилась после турнира в Катаре. Да, в этом сезоне Мбаппе показывает впечатляющую статистику. Он забил 19 голов и отдал пять результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. На ЧМ форвард отличился восемь раз и сделал два голевых паса в семи играх. Килиан многое мог бы дать «Реалу», но существует ряд неприятных «побочных эффектов» в случае его перехода.

Килиан Мбаппе Фото: GETTY IMAGES

Перес считает, что связываться со скандальным футболистом не стоит ради сохранения здоровой атмосферы в команде и вокруг неё. Клуб хочет избежать конфликтов и необходимости искать компромиссы с самовлюблённой звездой. Кроме того, следует учитывать финансовый фактор.

По контракту с «ПСЖ» Мбаппе должен получить € 636 млн за три года (по данным L'Équipe), а общая сумма расходов мадридского клуба на трансфер может составить € 1 млрд с учётом выкупа контракта, зарплаты игрока и различных бонусов. 20 лет назад Перес вполне мог бы потратить такие деньги, но времена «галактикос» давно в прошлом.

Во-первых, после пандемии с финансами у «Реала» всё не так хорошо, как раньше. Во-вторых, сейчас Флорентино стал более прагматичным функционером и считает каждую копейку. В-третьих, Мбаппе обманул Переса при ведении переговоров в межсезонье-2022, в последний момент отказав «Реалу» и с его помощью выбив очень выгодное продление в «ПСЖ».

Президент мадридского клуба определённо не забыл об интригах Мбаппе и его окружения. Возможно, даже воспринял его поведение как личное оскорбление. Пока в атаке Перес делает ставку на Карима Бензема с постепенным увеличением значимости Винисиуса и Родриго, а через год-два, по данным Marca, скорее постарается подписать Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», а не Мбаппе. После трансфера Эндрика в ближайшем будущем мадридский клуб хочет подписать полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема, поэтому если и потратит много денег, то именно на него.

Флорентино Перес Фото: Eric Alonso/Getty Images

У Мбаппе проблемы в «ПСЖ». Не исключено, что он покинет команду

Будущее Мбаппе в «ПСЖ» остается неопределённым. У форварда возникли сомнения по поводу необходимости продолжать выступления за парижан спустя несколько месяцев после отказа от перехода в «Реал» и подписания нового контракта с французским грандом. Это привело клуб в замешательство, утверждает The Athletic.

Мбаппе до сих пор не уладил конфликт с партнёром по атаке Неймаром. Оба игрока на поле стараются делать вид, что всё нормально, но в любой момент существует риск «взрыва» в раздевалке. Кроме того, Килиан выражал недовольство трансферной политикой «ПСЖ». По ходу сезона президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, спортивный директор Луиш Кампуш и главный тренер Кристоф Галтье неоднократно проводили личные встречи с Мбаппе, пытаясь его утихомирить. Договорились о том, что Килиан не уйдёт в зимнее трансферное окно. Дальше будут смотреть в зависимости от обстоятельств.

Большой вопрос заключается в том, сможет ли Мбаппе доиграть сезон в Париже без эксцессов. Как он отреагирует на победу Лионеля Месси в финале ЧМ над Францией? Не спровоцирует ли конфликт в коллективе из-за этого? Месси согласовал новый контракт с парижанами – Marca утверждает, что это не устраивает Килиана, который хочет быть единственным лидером команды. А может, молодой форвард снова начнёт спорить с менеджментом из-за трансферной политики?

Килиан Мбаппе и Лионель Месси в финале ЧМ Фото: Alex Pantling/Getty Images

OK Diario недавно писал, что Килиан якобы выдвинул руководству клуба новый ультиматум. 24-летний футболист готов остаться в парижской команде, если будут выполнены три условия: продажа Неймара, покупка у «Тоттенхэма» Гарри Кейна и назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера. Если «ПСЖ» откажется выполнять требования Мбаппе, он покинет клуб либо летом 2023 года, либо 2024-го на правах свободного агента. Источник сомнительный, но предъявление требований – вполне в стиле Килиана. Хотя в руках клуба тоже есть рычаги влияния.

Несколько источников The Athletic, которые пожелали остаться анонимными, утверждают, что в межсезонье-2023 вокруг Мбаппе развернётся новая трансферная сага. «ПСЖ» не собирается отпускать форварда бесплатно. Парижане хотели бы получить за него € 300–350 млн. В процессе переговоров наверняка снизят цену, но сумма, которую заплатят за Мбаппе, всё равно, вероятно, станет новым трансферным рекордом. В мире есть всего несколько клубов, способных удовлетворить финансовые запросы «ПСЖ» в этом случае. «Реал» выпал из их числа, если только Флорентино Перес кардинально не изменит свою позицию.

CBS Sports сообщал об интересе к Мбаппе со стороны «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Проблема в том, что сам Килиан не хочет играть в АПЛ. Ему интересен только вариант с «Реалом», если придётся покинуть «ПСЖ». Уже после продления с парижанами он заявлял, что воспринимает мадридский клуб как свой дом.

Создаётся серьёзная дилемма. Дорога в «Реал» для Мбаппе закрыта из-за принципиальной позиции Переса.

«ПСЖ» может продать Килиана в Англию против его воли, что является очень плохим вариантом развития событий. Что делать форварду в сложившейся ситуации? Остаётся только налаживать отношения с «ПСЖ», но для этого придётся поубавить своё непомерное эго. Справится ли Мбаппе? Ответ на данный вопрос – одна из главных интриг европейского футбола в 2023 году.