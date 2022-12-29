Неймар — первый игрок в топ-5 лиг с как минимум 10 голами и 10 передачами в текущем сезоне

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар стал первым игроком в сезоне 2022/2023, забившим как минимум 10 голов и отдавшим 10 голевых передач в топ-5 национальных лиг Европы.
Неймар отметился голевой передачей на своего соотечественника защитника «ПСЖ» Маркиньоса в матче чемпионата Франции со «Страсбургом», записав тем самым на свой счёт десятый результативный пас. Таким образом, бразилец стал автором 11 забитых мячей и 10 голевых передач в текущем сезоне французской Лиги 1.
Одноклубнику Неймара нападающему Лионелю Месси не хватает трёх забитых голов, чтобы добиться аналогичного показателя. На текущий момент аргентинец забил семь голов и отдал 10 передач. Других игроков, на столько же близких к подобным результатам нет ни в одной из команд топ-5 лиг.
Самые странные способы, которыми Неймар тратит свои миллионы
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