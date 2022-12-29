Аршавин: по манере игры Пиняев больше похож на Криштиану Роналду

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, что думает о хавбеке столичного «Локомотива» Сергее Пиняеве. 18-летний полузащитник перешёл в стан железнодорожников вчера, 28 декабря.
В этом сезоне у Пиняева 15 матчей за самарский клуб, в которых он забил четыре гола и сделал три ассиста.
«Уже говорил: по манере игры он больше похож на Криштиану Роналду. Быстрый дриблинг, перебирает слева направо, отдает, бьёт. Умный футболист, но многое в его игре основано на физической готовности, на том, чтобы успеть убрать мяч перед соперником, на чувстве дистанции.
Пожалуй, я был более разносторонним игроком. Это не позерство, хотите сравнивайте, хотите нет, всё равно. Говорю, как думаю», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Аршавин выступал за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе питерской команды он стал трёхкратным чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. После окончания футбольный карьеры Аршавин вернулся в «Зенит», и в настоящий момент занимает должность заместителя генерального директора команды по спортивному развитию.
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