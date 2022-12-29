Холанд обогнал своего отца по голам в чемпионате Англии

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд благодаря дублю в ворота «Лидса» обогнал своего отца Альфа-Инге по голам в АПЛ.
Напомним, что сегодня, 29 декабря, «горожане» уверенно обыграли «Лидс» со счётом 3:1 в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. 22-летний норвежец забил уже 20 голов в нынешнем розыгрыше английского чемпионата и побил рекорд своего отца, у которого в активе 18 точных ударов. Отметим, что Холанну-старшему потребовалось на это 181 матч. Эрлинг же справился с поставленной задачей всего лишь за 14 встреч.
Напомним, что помимо 20 мячей в 14 играх Эрлинг Холанд в нынешнем сезоне сделал в АПЛ ещё и три ассиста.
«Манчестер Сити» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 баллов в 15 матчах.
У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:
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