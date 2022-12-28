Холанд с детства мечтал выиграть АПЛ — но не с «Ман Сити»! Норвежец влюблён в другой клуб

Сегодня, 28 декабря, в английской Премьер-лиге сыграют «Лидс» и «Манчестер Сити». Встреча станет особенной для семьи форварда Эрлинга Холанда. Отец футболиста, Альф-Инге, провёл по три года в обоих клубах. Эрлинг также с детства симпатизировал «Лидсу» и «Сити». Ниже – история симпатии между Эрлингом и его сегодняшним соперником.

Всё началось с рождения Эрлинга. Он появился на свет в Лидсе в 2000 году, когда его отец выступал за одноимённый клуб. Так что связь между городом и Холандом-младшим будет существовать всегда.

Эрлинг поддерживал клуб на протяжении всего детства. А в 16 лет признался, что мечтает выступать за «Лидс», и даже планировал выиграть с командой титул АПЛ.

Эрлинг Холанд форвард «Манчестер Сити» «Моя мечта — выиграть АПЛ с «Лидсом». Кроме того, хочу стать лучшим игроком, чем мой отец. Я надеюсь провести больше матчей за сборную Норвегии, чем он».

Это могла быть шутка, но Холанд подтверждал страсть к клубу поступками. В 2019 году он с удовольствием расписался на футболке «Лидса». А в 2020 году, после товарищеского матча, в котором Норвегия разгромила Северную Ирландию (5:1), Эрлинг обменялся майкой со Стюартом Далласом, выступавшим за тот самый клуб.

Холанд подписывает футболку «Лидса» Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

«Я не из тех, кто обменивается футболками. Мне нравится сохранять свою форму, независимо от того, с кем я играю. Эрлинг шёл позади меня и спрашивал об обмене майками. Вероятно, это был не самый умный поступок, потому что мы только что проиграли со счётом 1:5, а я смеюсь на камеру.



Мы обменялись экипировкой, а потом он наклонился ко мне и сказал: «Идём вместе!» Это было немного странно. Я знал о связи «Лидса» и его отца. Было приятно, что он хотел мою футболку», – отметил Даллас.

Эрлинг Холанд и Стюарт Даллас обмениваются футболками Фото: Charles McQuillan/Getty Images

«Могу подтвердить, что Холанд собирался подписать контракт с «Лидсом» несколько лет назад. Но он явно лгал, это разочаровывает (смеётся). Мы с ним немного поболтали тогда», – рассказывал уроженец Лидса Джеймс Милнер об общении с Эрлингом.



В настоящий момент сложно представить трансфер Холанда в «Лидс». Эрлинг – один из лучших футболистов мира с невероятно высокой стоимостью, а любимый клуб его детства – аутсайдер АПЛ. Но история могла пойти иначе в 2017 году. Агент Хейден Эванс рассказал The Athletic, что Холанд действительно имел шанс стать футболистом «Лидса».

«Он играл в «Мольде», ему было 17 лет. Я поговорил со спортивным директором «Лидса» Виктором Ортой и сказал: «Послушайте, я могу привезти Эрлинга в клуб, а всё остальное будет за вами».



Лучшее доказательство того, что игрок хочет перейти, — это привести его непосредственно в клуб, поэтому мы сказали, что можем это сделать. Орта сказал: «Конечно, он номер один в мире в своём возрасте. Если вы сможете привезти его, то мы сделаем всё остальное».

Алфи (отец Эрлинга. – Прим. «Чемпионата») и Эрлинг прибыли в Лидс. У Орты уже была футболка с фамилией Холанда на спине. Меня впечатлило, что Эрлинг хотел увидеть тренировочное поле. «Элланд Роуд» — это «Элланд Роуд», ему нравится стадион, он – фанат «Лидса», но он собирался говорить лишь о футболе», – рассказал Эванс.

Альф-Инге Холанд Фото: imago/ТАСС

Переговоры прошли хорошо, семья Холанда вернулась в Норвегию, но суть заключалась в том, что «Мольде» запросил более € 4,5 млн. «Лидс» не находился в стабильном финансовом положении и не рассчитывал, что Эрлинг сразу будет играть за основную команду.

Отец Холанда также сообщил, что они через неделю поедут в «Ювентус». Орта нашёл хитрый способ заполучить игрока: он связался с людьми в Турине и заключил сделку, по которой нападающий отправится в аренду в «Лидс». Но в итоге ничего не вышло.



Многое тогда решили деньги. Мино Райола (экс-агент Холанда. – Прим. «Чемпионата») сделал крупное предложение, а также он имел на руках список клубов, готовых заплатить за юную звезду. А всё остальное уже история.



Было бы интересно посмотреть на карьеру Эрлинга, если бы он оказался в «Лидсе»: как талант такого масштаба раскрылся бы в суровом Чемпионшипе. А сегодня мы сможем увидеть первый матч Холанда на «Элланд Роуд» в качестве игрока. Интересно, огорчит ли форвард одну из двух своих любимых команд.