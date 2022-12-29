«Позорная выходка!» Фанаты «ПСЖ» жёстко раскритиковали Неймара за удаление после симуляции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар был удалён с поля в матче 16-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1) после откровенной симуляции. Бразилец картинно «нырнул» в штрафной площади соперника и получил вторую жёлтую карточку. За этот эпизод Неймар подвергся жёсткой критике со стороны фанатов «ПСЖ».

Болельщики в соцсетях ярко отреагировали на необязательное удаление бразильца после симуляции:

«К сожалению, несмотря на всё хорошее, что делает Неймар, он всегда будет подводить себя и команду из-за подобных инцидентов»;