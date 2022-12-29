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«Позорная выходка!» Фанаты «ПСЖ» жёстко раскритиковали Неймара за удаление после симуляции

«Позорная выходка!» Фанаты «ПСЖ» жёстко раскритиковали Неймара за удаление после симуляции
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар был удалён с поля в матче 16-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1) после откровенной симуляции. Бразилец картинно «нырнул» в штрафной площади соперника и получил вторую жёлтую карточку. За этот эпизод Неймар подвергся жёсткой критике со стороны фанатов «ПСЖ».

Болельщики в соцсетях ярко отреагировали на необязательное удаление бразильца после симуляции:

  • «К сожалению, несмотря на всё хорошее, что делает Неймар, он всегда будет подводить себя и команду из-за подобных инцидентов»;
  • «Мда уж, он смотрит на рефери и не может поверить, что это не пенальти, несмотря на откровенный «нырок»;
  • «Боже, Неймар… Его «нырок» получился таким кривым… Хорошо, что его за это удалили. Он хороший игрок, но делает такие вещи, фу»;
  • «Позорная выходка Неймара, чтобы выпросить пенальти. Это был явный «нырок»;
  • «Неймар получил вторую жёлтую за нелепую симуляцию… Наш джокер»;
  • «Если ты собираешься «нырять», то хотя бы делай это правильно, чтобы тебя за это не удалили»;
  • «Думаю, Неймар мог бы стать профессиональным ныряльщиком в воду на следующих Олимпийских играх».
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