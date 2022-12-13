«Не извиняйся! С ума сошёл?» Неймар раскрыл переписку с игроками сборной после вылета с ЧМ

Вылет сборной Бразилии с чемпионата мира 2022 года – по-прежнему одна из главных футбольных тем. Неймар не остаётся в стороне: нападающий поделился с подписчиками в соцсетях эмоциональными переписками с партнёрами по национальной команде. Он опубликовал чаты с Родриго Гоэсом, Маркиньосом и Тьяго Силвой. «Я решил выложить (без их разрешения) сообщения, чтобы вы увидели, как сильно мы хотели победить, какими едиными были. Это лишь некоторая часть переписок с моими партнёрами по сборной. Нам очень грустно, но мы должны стать лучше, чтобы двигаться вперёд. Уверен, мы вернёмся сильнее благодаря поддержке фанатов. Я бразилец, я наполнен гордостью и любовью!» – написал Неймар.

Форвард первой показал переписку с защитником Маркиньосом, который не забил решающий пенальти в серии 11-метровых.



Неймар: Как твои дела? Я хочу сказать тебе, что я твой фанат. Один промах не изменит моих чувств к тебе. Я всегда с тобой, и ты это знаешь, я люблю тебя.

Маркиньос: Брат, я понемногу поправляюсь, просто нужно время оправиться от всего этого! А ты? Как дела? Спасибо за сообщение и за то, что подумал обо мне, чувак, ты такой замечательный, я так хотел, чтобы всё прошло хорошо. Отвратительно думать, что пенальти стал препятствием к нашей мечте! Но нужно двигаться вперёд, мы должны быть сильными, позволить пройти времени и посмотреть, что нас ждёт дальше.

Неймар: Это правильное мышление, нужно, чтобы прошло время… Больше, чем кто-либо, я знаю, что всё проходит, и хорошие моменты, и плохие… Оставайся сильным, наслаждайся в компании своей семьи и помни, что я не просто партнёр, но и друг, и я хочу, чтобы ты чувствовал себя хорошо, я люблю вас всех, и мы идём дальше вместе.

Маркиньос: Это правда, брат, только мы знаем, через что мы прошли, чтобы попасть сюда, с чем мы сталкивались все эти дни. Боль сильная, но бог знает, что он делает; если он дал мне встретиться с испытанием лицом к лицу, то это потому, что он знает, что я достаточно силён, чтобы преодолеть это. Ты потрясающий человек, серьёзно! Я твой фанат, спасибо, тоже будь здоров, мы будем нужны друг другу в предстоящих битвах, я тебя очень люблю.

Неймар и Маркиньос Фото: Francois Nel/Getty Images

Затем Неймар опубликовал сообщения, адресованные капитану команды – Тьяго Силве.

Неймар: Нам нужно двигаться дальше, к сожалению, это так! Я очень хотел подарить тебе победу на чемпионате мира. Ты, Дани Алвес и я – все мы это заслужили. Но у бога есть цель для нас, он знает всё.

Тьяго Силва: Брат, это действительно сложнее, чем я себе представлял! Я до сих пор не могу это пережить. Не могу поверить, что мы проиграли! Каждый раз, когда я вспоминаю, мне хочется плакать. Но я буду в порядке».

Неймар и Тьяго Силва Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

А тут – переписка с юным форвардом Родриго.



Неймар: Я тут, чтобы сообщить, что ты — звезда… Для меня честь слышать, как ты говоришь, что я твой кумир, и видеть, как ты становишься одной из звёзд сборной Бразилии! Я совершил множество ошибок в своей карьере, но я учился на них. Я никогда не сдавался, всегда стремился стать лучше во всём. Ты мне нравишься даже не потому, какой ты игрок, а потому, что ты хороший парень с добрым сердцем. Держись стойко, критика и давление сделают тебя ещё сильнее, и помни, что я тебе сказал: ты ещё выиграешь чемпионат мира с Бразилией. Я желаю тебе всевозможных успехов, отключись от всего, отдохни с семьёй и вернись с новыми силами. Если тебе что-то нужно, то я здесь – мы вместе».

Родриго: Спасибо тебе от всего сердца, мой кумир! Прости, что отложил и твою мечту тоже, я надеюсь, что ты продолжишь играть за сборную и мы сможем победить вместе! Спасибо тебе за любовь, мы с тобой всегда вместе!

Неймар: Не извиняйся! Ты что, с ума сошёл? Не ошибается в пенальти только тот, кто их не бьёт, а ты — звезда! Я ещё тебя потом научу, как их бить. Мы вместе. Береги себя.

Родриго: Мне есть над чем работать.

Неймар и Родриго Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ну и напоследок: короткое сообщение уже бывшему главному тренеру сборной Бразилии – Тите. «Вы всегда будете одним из лучших тренеров, которые у меня когда-либо были. Вы заслужили этот кубок, мы все заслужили его, но бог решил иначе. Терпения нам. Значит, так нужно», – написал Неймар 61-летнему специалисту.

Тите и Неймар Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Неизвестно, поедет ли Неймар, которому сейчас 30 лет, на чемпионат мира 2026 года, но его действия по поддержанию семейной атмосферы в команде впечатляют.