Роман Широков высказался о трансферах Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков поделился мнением о переходе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив»



«Пока трудно что-то думать об этих трансферах. Надо смотреть, как Пиняев и Глушенков проявят себя. Можно исходить из того, что иностранные нападающие могут уехать. Соответственно, Глушенков будет играть. Если исходить из того, что они уезжают, то и Пиняев должен играть левого нападающего», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



В текущем сезоне у Пиняева 15 матчей за самарский клуб, в которых он забил четыре гола и сделал три голевые передачи. 23-летний Глушенков забил шесть голов и четыре раза помог отличиться партнёрам по «Крыльям Советов», проведя 21 матч в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и Кубка России.