Геркус: «Торпедо» абсолютно доверяет Талалаеву. Задача — опередить «Химки» и «Локомотив»

Президент футбольного клуба «Торпедо» (Москва) Илья Геркус рассказал о целях команды на оставшуюся часть чемпионата России и выразил доверие главному тренеру Андрею Талалаеву.

«Человек, который только пришёл (Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года. — Прим. «Чемпионата»), должен адаптироваться к команде и адаптировать её. Мы абсолютно доверяем Андрею Викторовичу, надеемся и верим в него. Мы работаем вместе, одной командой.

Верю, что у нас получится дать бой, догнать и перегнать два впереди идущих клуба («Химки» и «Локомотив». — Прим. «Чемпионата»). Вот какая у нас задача — опередить две команды», — приводит слова Геркуса ТАСС.

«Торпедо» занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков после 17 сыгранных матчей, отставая от «Химок» на шесть баллов, а от «Локомотива» на семь.