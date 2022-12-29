Влашич: я навсегда запомню победу над Бразилией в серии пенальти. ЧМ — это невероятно

Полузащитник сборной Хорватии и итальянского «Торино» Никола Влашич поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«После чемпионата мира у меня было шесть выходных, но я тренировался дома не останавливаясь. Я не могу дождаться официальных матчей. Что касается чемпионата мира, это невероятный опыт. Я навсегда запомню победу над Бразилией в серии пенальти и когда мы получили медали за третье место, а потом вернулись в Хорватию. Люди нас ждали, и мы вместе праздновали. Их было очень много, это было очень красиво», — приводит слова Влашича Torino Channel.

Сборная Хорватии выиграла бронзовые медали мирового первенства в Катаре, став одним из призёров чемпионата мира во второй раз подряд. Влашич вышел на поле в шести из семи матчей мундиаля, но не смог набрать очков по системе «гол+пас».

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