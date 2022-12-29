«Ювентус» хочет подписать аргентинца Мак Аллистера, который ярко проявил себя на ЧМ-2022
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Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер может пойти на повышение в зимнее трансферное окно. В услугах футболиста заинтересован туринский «Ювентус», информирует La Gazzetta dello Sport.
Согласно сведениям источника, в «Ювентусе» считают кандидатуру Мак Аллистера первым приоритетом для усиления центральной линии. Второй приоритет — Сергей Милинкович-Савич из «Лацио».
Отмечается, «Брайтон» не горит желанием расставаться со звездой ЧМ-2022. Британский клуб рассмотрит вариант продажи Мак Аллистера только в случае выгодного предложения.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Ювентус» заинтересован в ещё одном футболисте, который ярко проявил себя на чемпионате мира в Катаре — речь о вратаре «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесе.
Новость по теме«Ювентус» нацелился на одну из главных звёзд ЧМ-2022
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