Гильермо Очоа: надеюсь сыграть на своём шестом чемпионате мира

Мексиканский голкипер Гильермо Очоа рассказал, почему решил перейти в итальянскую «Салернитану», а также о желании сыграть на шестом для себя чемпионате мира.

«Когда появилась возможность сыграть в итальянской Серии А, я не мог сказать «нет». Спортивный директор объяснил мне, что такое проект «Салернитаны» в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и я сразу почувствовал себя вовлечённым. У меня были другие решения, чтобы продолжить свою карьеру в других странах и чемпионатах, но, как только закончился чемпионат мира, я почувствовал желание связать себя узами с амбициозным, интересным проектом.

В своё время у меня были препятствия бюрократического характера, которые не позволили мне подписать контракт и начать важное приключение с топ-клубом. Но это не сломило меня, и на протяжении всей своей долгой карьеры я всегда пытался служить примером, особенно для молодых игроков. Независимо от того, какой момент я сейчас переживаю, положительный или отрицательный, я должен оставаться профессионалом. Именно из-за этих моих характеристик я надеюсь сыграть на своём шестом чемпионате мира», — приводит слова Очоа журналист Альфредо Педулла.

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