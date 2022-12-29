Гильермо Очоа: надеюсь сыграть на своём шестом чемпионате мира

Мексиканский голкипер Гильермо Очоа рассказал, почему решил перейти в итальянскую «Салернитану», а также о желании сыграть на шестом для себя чемпионате мира.
«Когда появилась возможность сыграть в итальянской Серии А, я не мог сказать «нет». Спортивный директор объяснил мне, что такое проект «Салернитаны» в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и я сразу почувствовал себя вовлечённым. У меня были другие решения, чтобы продолжить свою карьеру в других странах и чемпионатах, но, как только закончился чемпионат мира, я почувствовал желание связать себя узами с амбициозным, интересным проектом.
В своё время у меня были препятствия бюрократического характера, которые не позволили мне подписать контракт и начать важное приключение с топ-клубом. Но это не сломило меня, и на протяжении всей своей долгой карьеры я всегда пытался служить примером, особенно для молодых игроков. Независимо от того, какой момент я сейчас переживаю, положительный или отрицательный, я должен оставаться профессионалом. Именно из-за этих моих характеристик я надеюсь сыграть на своём шестом чемпионате мира», — приводит слова Очоа журналист Альфредо Педулла.
Игроки Аргентины поют песню после победы над Мексикой:
- 29 декабря 2022
-
18:43
-
18:40
-
18:30
-
18:26
-
18:24
-
18:11
-
18:08
-
17:45
-
17:34
-
17:25
-
17:24
-
16:58
-
16:49
-
16:33
-
16:24
-
16:22
-
16:06
-
15:49
-
15:34
-
15:29
-
15:26
-
15:22
-
15:05
-
14:57
-
14:41
-
14:30
-
14:17
-
14:16
-
14:08
-
13:56
-
13:48
-
13:42
-
13:38
-
13:34
-
13:16