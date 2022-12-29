Хвича Кварацхелия высказался о чемпионских амбициях «Наполи»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, ранее выступавший в Российской Премьер-Лиге, высказался о чемпионских амбициях своей команды в Италии. Также он подчеркнул, что не верит в суеверия, связанные с возможными турнирными успехами.

«Я не суеверный. Можно ли уже говорить о чемпионстве? У нас ещё много времени впереди, и нам предстоит сыграть много матчей. Для «Наполи» каждая игра принципиальна, и, очевидно, мы сделаем всё возможное для достижения заветной цели.

Верю ли я в чемпионство «Наполи»? Конечно! Каждый раз, когда мы выходим на поле, мы делаем максимум для победы. Что будет дальше — покажет время», — сказал Хвича Кварацхелия в интервью DAZN, его слова приводит Calciomercato.

Напомним, на данный момент «Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А сезона-2022/2023. Неаполитанцы набрали 41 очко в 15 матчах.