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Тренер «Бенфики» отреагировал на слухи об интересе к Энцо Фернандесу

Тренер «Бенфики» отреагировал на слухи об интересе к Энцо Фернандесу
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Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт отреагировал на слухи об интересе европейских топ-клубов к аргентинскому полузащитнику Энцо Фернандесу.

«Я могу сказать то, что уже говорил. Мы все знаем, что такое футбол. У этих молодых людей есть возможности, и дело не только в Энцо. Если у них есть возможности, они должны принимать решения, и я уважаю их», — цитирует Шмидта Record.

Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира 2022 года в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол в составе сборной Аргентины и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Фернандес может перейти в мадридский «Реал», «Челси» или «Ливерпуль». Сумма отступных в контракте 21-летнего футболиста составляет € 120 млн.

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