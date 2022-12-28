«Бенфика» не получала официальных предложений по Энцо Фернандесу

Боссы «Бенфики» не получали официальных запросов на трансфер полузащитника Энцо Фернандеса. Об этом сообщает инсайдер Педро Сепульведа в своей социальной сети.

По информации источника, «Бенфика» не получала никаких официальных предложений по Энцо Фернандесу ни от «Челси», ни от «Ливерпуля», ни от «Реала». Сейчас переговоры между «Бенфикой» и каким-либо другим клубом не ведутся, только переговоры между агентом Энцо и многими клубами. Известно, что «орлы» не продадут его дешевле € 120 млн.

Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Энцо Фернандес может перейти в мадридский «Реал». Игроком интересуются и другие клубы европейских топ-лиг.

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