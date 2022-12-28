«Бенфика» не получала официальных предложений по Энцо Фернандесу

Боссы «Бенфики» не получали официальных запросов на трансфер полузащитника Энцо Фернандеса. Об этом сообщает инсайдер Педро Сепульведа в своей социальной сети.
По информации источника, «Бенфика» не получала никаких официальных предложений по Энцо Фернандесу ни от «Челси», ни от «Ливерпуля», ни от «Реала». Сейчас переговоры между «Бенфикой» и каким-либо другим клубом не ведутся, только переговоры между агентом Энцо и многими клубами. Известно, что «орлы» не продадут его дешевле € 120 млн.
Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Энцо Фернандес может перейти в мадридский «Реал». Игроком интересуются и другие клубы европейских топ-лиг.
Болельщик упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины на чемпионате мира на параде:
- 28 декабря 2022
-
22:56
-
22:56
-
22:52
-
22:37
-
22:36
-
22:32
-
22:17
-
22:15
-
22:10
-
22:08
-
21:57
-
21:56
-
21:49
-
21:39
-
21:26
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:45
-
20:44
-
20:38
-
20:34
-
20:29
-
20:22
-
20:10
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:45
-
19:38
-
19:27
-
19:18
-
19:18