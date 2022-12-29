«Жирона» дома сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги

Сегодня, 29 декабря, состоялся матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Райо Вальекано». Игра состоялась на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток главного арбитра матча Хорхе Васкеса прозвучал в 19:00 мск.
Гости очень быстро вышли вперёд в этом матче, когда Серхио Камельо уверенно реализовал свой момент уже на второй минуте.
Гол Камельо:
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Хозяева не опустили руки и смогли сравнять счёт в первом тайме — на 34-й минуте гол забил Валентин Кастельянос, реализовав 11-метровый удар.
Гол Кастельяноса:
На 62-й минуте «Райо Вальекано» снова вышел вперёд — гол на счету Иси Паласона, точный пас ему отдал Серхио Камельо.
Гол Паласона:
На 75-й минуте «Жирона» снова сумела сравнять счёт с пенальти — забитый мяч у Самуэля Сайса.
Гол Сайса
Больше голов команды друг другу не забили. Матч завершился результативной ничьей — 2:2.
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