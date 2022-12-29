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«Жирона» дома сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги

«Жирона» дома сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги
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Сегодня, 29 декабря, состоялся матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Райо Вальекано». Игра состоялась на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток главного арбитра матча Хорхе Васкеса прозвучал в 19:00 мск.

Гости очень быстро вышли вперёд в этом матче, когда Серхио Камельо уверенно реализовал свой момент уже на второй минуте.

Гол Камельо:

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Хозяева не опустили руки и смогли сравнять счёт в первом тайме — на 34-й минуте гол забил Валентин Кастельянос, реализовав 11-метровый удар.

Гол Кастельяноса:

На 62-й минуте «Райо Вальекано» снова вышел вперёд — гол на счету Иси Паласона, точный пас ему отдал Серхио Камельо.

Гол Паласона:

На 75-й минуте «Жирона» снова сумела сравнять счёт с пенальти — забитый мяч у Самуэля Сайса.

Гол Сайса

Больше голов команды друг другу не забили. Матч завершился результативной ничьей — 2:2.

Испания - Примера. 15-й тур
29 декабря 2022, четверг. 19:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Камельо – 2'   1:1 Кастельянос – 34' (пен)   1:2 Паласон – 62'   2:2 Сайс – 75' (пен)
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