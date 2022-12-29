Генеральный директор «Факела»: бюджета на трансферы у нас нет

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о трансферных планах воронежского клуба.
«Мы уже приучили болельщиков к тому, что оперативно работаем на рынке, обладая ограниченными возможностями. Мы компенсировали уход ряда футболистов, подписали двух игроков – нападающего Евгения Маркова и полузащитника Вячеслава Якимова – как точечное усиление. Мы сделали это быстрее, чем остальные клубы. Это ушло в тень, хотя ещё даже Новый год не наступил.
Костяк команды сохраняется, дальнейшее зависит от того, как имеющиеся игроки будут работать на сборах. Далее мы будем анализировать происходящее на рынке и реагировать. Если будет возможность усилиться – мы это сделаем. Хотя бюджета на трансферы у нас нет. Могут быть только свободные агенты и аренды», — цитирует Асхабадзе пресс-служба клуба.
- 29 декабря 2022
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