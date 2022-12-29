Генеральный директор «Факела»: удовлетворён результатами команды в 2022 году

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе оценил успехи воронежского клуба в 2022 году.
«Если бы в декабре прошлого года мне рассказали, как сложится для «Факела» 2022 год, я бы почувствовал полное удовлетворение. Если бы мне сказали в декабре 2021 года, что «Факел» следующий сезон проведёт в РПЛ, это бы всё остальное перевесило. Любые шероховатости, любые вопросы. «Факел» в Премьер-Лиге, всё остальное уже детали, рабочие моменты.
Адаптация к Российской Премьер-Лиге всего клуба — самое тяжёлое испытание в 2022 году. Понятно, что все всегда говорят в первую очередь про футболистов. Но к новому уровню нужно было адаптироваться всем: сотрудникам офиса, стадиона, персоналу, который работает с командой, тренерскому штабу», — цитирует Асхабадзе пресс-служба клуба.
«Факел» занимает 13-е место в Российской Премьер-Лиге по итогам 17 туров. Воронежский клуб набрал 13 очков.
- 29 декабря 2022
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