«Реал»: легенда о Пеле навсегда останется в памяти тех, кто любит футбол

Мадридский «Реал» выступил с заявлением касательно кончины легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид, его президент и совет директоров глубоко скорбят в связи с кончиной легенды мирового футбола Эдсона Арантиса ду Насименто, Пеле, одного из величайших игроков всех времён.



«Реал» Мадрид хочет выразить свои соболезнования его семье, его близким, его клубам, Бразильской конфедерации и всем любителям футбола в Бразилии и во всём мире.



Легенда о Пеле навсегда останется в памяти всех, кто любит этот вид спорта, а его наследие делает его одним из величайших мифов мирового футбола.



В составе сборной Бразилии Пеле был трёхкратным чемпионом мира в 1958, 1962 и 1970 годах. С «Сантосом», клубом, за который он играл почти два десятилетия, он выиграл два Кубка Либертадорес и два Межконтинентальных кубка.



За всю свою спортивную карьеру он забил в общей сложности 1282 гола и 113 раз выходил на поле за сборную Бразилии. Пеле скончался сегодня, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Покойся с миром».