«Реал»: легенда о Пеле навсегда останется в памяти тех, кто любит футбол

Мадридский «Реал» выступил с заявлением касательно кончины легендарного бразильского футболиста Пеле.
«Футбольный клуб «Реал» Мадрид, его президент и совет директоров глубоко скорбят в связи с кончиной легенды мирового футбола Эдсона Арантиса ду Насименто, Пеле, одного из величайших игроков всех времён.
«Реал» Мадрид хочет выразить свои соболезнования его семье, его близким, его клубам, Бразильской конфедерации и всем любителям футбола в Бразилии и во всём мире.
Легенда о Пеле навсегда останется в памяти всех, кто любит этот вид спорта, а его наследие делает его одним из величайших мифов мирового футбола.
В составе сборной Бразилии Пеле был трёхкратным чемпионом мира в 1958, 1962 и 1970 годах. С «Сантосом», клубом, за который он играл почти два десятилетия, он выиграл два Кубка Либертадорес и два Межконтинентальных кубка.
За всю свою спортивную карьеру он забил в общей сложности 1282 гола и 113 раз выходил на поле за сборную Бразилии. Пеле скончался сегодня, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Покойся с миром».
- 29 декабря 2022
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