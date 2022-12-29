Гари Невилл: покойся с миром, легендарный Пеле

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле, который скончался в больнице после продолжительный борьбы с раком. Ему было 82 года.

Фото: Фото с официальной страницы Гари Невилла

«Покойся с миром, легендарный Пеле. Что за улыбка...» — написал Невилл на своей странице в социальных сетях, сопроводив пост фотографией с легендой футбола.

Пеле приписывают мировой рекорд — 1281 гол в 1363 матчах за 21-летнюю карьеру футболиста. Также на его счету 77 мячей в 92 матчах за национальную команду. Пеле — единственный игрок в истории, который трижды побеждал на чемпионате мира, поднимая трофей в 1958, 1962 и 1970 годах. В 2000 году Пеле был назван ФИФА Игроком века.