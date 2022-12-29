В УЕФА отреагировали на новость о смерти Пеле

Пресс-служба УЕФА отреагировала на новость о смерти легендарного футболиста Пеле.



«Сегодня вечером мы вместе с болельщиками со всего мира скорбим по Пеле, одному из величайших футболистов всех времен.



Он был первой мировой суперзвездой этой игры и сыграл новаторскую роль в превращении футбола в самый популярный вид спорта в мире.



Покойся с миром, Пеле», — гласит заявление организации.



Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями этой болезни. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.